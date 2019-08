VIDEO. Mais au fait, c\'est quoi le G7 ?

Le "Groupe des 7", est un groupe de discussion informel regroupant les dirigeants des principales puissances économiques mondiales. Ces 7 puissances représentent 40 % du PIB mondial et 10 % de la population mondiale. Depuis 1975, chaque année, les dirigeants de ces pays se retrouvent pour définir les orientations sociales, économiques, environnementales et sécuritaires communes. Si l'objectif est de trouver des accords sur les thèmes cités, les discussions peuvent aussi déboucher sur des tensions.

Beaucoup de poignées de main

Le G7, c'est aussi pléthore de poignées de main. "Je ne crois ni à la diplomatie des états d'âme, ni à la diplomatie des poignées de main mais il se trouve que depuis le début de cette relation, les poignées de main et les gestes sont amplement commentés, donc ils signifient toujours quelque chose ou on veut leur faire signifier quelque chose", a commenté Emmanuel Macron.

Le président de la Commission européenne ainsi que celui du conseil européen y participent aussi. Ce sommet change de pays tous les ans et c'est le pays qui accueille qui préside le sommet et qui en définit les priorités. Et cette année… "La lutte contre les inégalités sera la priorité de la présidence française du sommet du G7 en 2019", a déclaré le président français.

En 2001, de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont provoqué la mort d'un manifestant italien, à Gênes. Depuis, le G7 se déroule dans des villes plus modestes, comme Biarritz en 2019, plus simples à sécuriser.