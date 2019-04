VIDEO. Le monde selon Trump : plongée au cœur de "l'Amérique d'abord" ce soir à 23h45 sur France 2

"Quand j'ai vu la cérémonie d'investiture de Donald Trump, je me suis dit que cela allait peut-être enfin changer" ; "J'ai trouvé que les gens avait l'air heureux" ; "Je soutiens Donald Trump à 100%. De toute ma vie, c'est le premier président qui s'attaque au problème de l'immigration illégale" ; "J'étais impatient de voir ce que Donald Trump allait faire en tant que businessman. Je voulais voir sa reprise en main de l'économie"…

Immersion dans cette Amérique "silencieuse" qui a ouvert les portes de la Maison-Blanche à Donald Trump. Retraités, avocats, ouvriers, pasteurs... ils et elles ont voté pour lui, pensent comme lui et le soutiennent encore aujourd’hui.

"Nous n'avons pas compris à quel point l'ancien monde avait déçu"

En s'adressant à cette Amérique plutôt blanche, rurale et populaire, le magnat de l’immobilier est devenu, le 8 novembre 2016, le 45e président des Etats-Unis d’Amérique, à la grande surprise de beaucoup : "Nous n'avons pas compris à quel point l'ancien monde avait déçu. Cela a été un électrochoc pour les journalistes car nous sommes passés à côté de cette histoire"…

"Quand j'ai appris que Donald Trump avait été élu, j'ai eu comme un nœud dans l'estomac. J'étais angoissée à cause de sa personnalité" ; "Quand on voit arriver ce personnage unique à la tête de la première puissance mondiale, on sait que ça va décoiffer"…

Extrait du documentaire "Le monde selon Trump", avec les correspondants de France Télévisions à Washington Agnès Vahramian et Loïc de La Mornais.