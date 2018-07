VIDEO. Le coup de colère de Sharon Stone contre la politique américaine et européenne vis-à-vis des migrants

Un manque d'humanité

Bien consciente de la position du chef d’État américain Donald Trump sur la question des migrants, Sharon Stone affirme qu’elle est bien évidemment contre la séparation des enfants de leurs parents à la frontière américaine. Mais elle y voit un problème plus large. Elle fustige d’ailleurs l’attitude des Européens. "Nous devons retrouver notre humanité, surtout quand il y a tellement de gens qui ont besoin de nous", a estimé l’actrice américaine avant de poursuivre : "Ils ont besoin de notre amour et de notre attention". Selon elle, le gouvernement français est tout autant responsable. "Votre gouvernement n’ouvre pas ses bras non plus", a-t-elle déploré.

Sharon Stone s’est également indignée de l’indifférence générale autour de cette situation humanitaire. "Quand nous les envoyons d’une côte à l’autre, jusqu’à la suivante, avec rien, pas de nourriture, pas de vêtements, pas de médicaments, pas de soins, pas d’amour, pas de pensées (…) qui sommes nous ?", s’est interrogée l’actrice. "Ce n’est pas un problème américain, c’est un problème dans tous les pays du monde."

L’actrice s’insurge également de voir que des "enfants meurent sur des bateaux". "Ces gens avaient de vraies vies, des vies bien remplies comme les nôtres". Des "vies arrachées".