VIDEO. L\'administration Trump ré-autorise certaines techniques de chasse en Alaska

Utiliser du bacon et des donuts pour appâter les ours, c'est l'une des techniques de chasse que l'administration Trump a de nouveau autorisées en Alaska. Feront également leur retour : l'abattage des loups et louveteaux dans leurs terriers, l'utilisation de bateaux à moteur pour tuer les rennes, l'utilisation de chiens pour traquer les ours noirs.

Lorsque la proposition avait été mise en avant en 2018, le projet avait déjà été controversé. Toutes ces pratiques avaient été interdites par l'administration Obama en 2015. Mais certains républicains considéraient que ces interdictions étaient anticonstitutionnelles. Dès 2017, l'administration Trump avait de nouveau légalisé certaines de ces pratiques sur les trois millions d'hectares de terres publiques que compte l'Alaska. L'administration Trump a avancé l'idée selon laquelle cette série d'autorisations offrira aux citoyens de l'Alaska un meilleur accès aux terres publiques afin d'en tirer profit.