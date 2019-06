VIDEO. "Keep America Great" : Le slogan très applaudi de Donald Trump

Alors que certains brandissaient déjà des pancartes "Trump 2020", le Président américain a officiellement lancé sa campagne pour un second mandat. L'annonce a été faite ce 18 juin lors d'un meeting en Floride devant une foule de partisans en liesse. Pour marquer l'événement, le chef d'État a demandé au public d'élire lui-même le nouveau slogan qui sera au cœur de sa campagne. Deux choix s'offraient à lui : l'ancienne formule "Make America Great Again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique") ou "Keep America Great" ("Conserver la grandeur de l'Amérique").

Les cris de la foule

Sous un tonnerre d'applaudissements, la foule a choisi d'élire le slogan "Keep America Great" qui devrait bientôt orner les affiches, les casquettes et les t-shirts de millions d'Américains. "Nous conserverons la grandeur de l'Amérique. Je continuerai à conserver cette grandeur. Plus que jamais auparavant", a lancé le Président qui se plaît à scander des formules fortes qui galvanisent son auditoire.