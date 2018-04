VIDEO. Facebook, l'envers du réseau

Quand vous postez une photo, un commentaire, un "like" sur votre page Facebook, savez-vous exactement ce que vous faites ? Que deviennent ces informations ? Qu’avez-vous autorisé et interdit ? Que se passe-t-il derrière le réseau aux 2,2 milliards d’utilisateurs ? Depuis plusieurs jours, Mark Zuckerberg et les plus hauts dirigeants de Facebook doivent s’excuser et s’expliquer.

Election de Donald Trump, victoire du Brexit : des votes sous influence ?

D’après les soupçons de parlementaires britanniques et américains, et selon les révélations d’un lanceur d’alerte, Facebook aurait laissé une mystérieuse société, Cambridge Analytica, utiliser sans avertir les utilisateurs leurs données personnelles… à des fins politiques. Election de Donald Trump, victoire du Brexit : ces votes surprises ont-ils été influencés grâce aux données siphonnées sur les comptes Facebook ?

Une enquête de Thomas Huchon, Matthieu Firmin, diffusée dans "Envoyé spécial" le 12 avril 2018.