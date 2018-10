VIDEO. États-Unis : échange surréaliste entre Donald Trump et Kanye West à la Maison-Blanche

"C’est là-dedans que notre Président devrait voler". C’est ce qu’affirme Kanye West à Donald Trump, autour du bureau oval, en lui montrant un GIF d’un avion à hydrogène. Étonnant pensez-vous ? C’est en effet ce que suscite cet échange entre le chef de l’État américain et le rappeur : de l’étonnement.

Selon Kanye West, le Président américain doit disposer des meilleures entreprises américaines pour favoriser son image. "Si lui n'apparaît pas à son image, nous non plus ! [...] Le coeur de ce que nous sommes doit être au pouvoir, on doit ramener les emplois en Amérique […] quand on fabrique tout en Chine, et pas en Amérique, on trahit notre pays ! Alors on pousse les gens à faire des choses illégales et ils se retrouvent dans la pire usine possible : la prison !"

Vous avez dit surprenant ? C’est ce qu’a également l’air de penser Donald Trump, qui, hagard, répond au rappeur : "C’était vraiment très impressionnant." Une légère ironie, loin d’impressionner Kanye West qui se lève et enlace Donald Trump.

En 2016, le rappeur avait apporté son soutien à Donald Trump en le rencontrant à la Trump Tower, avant de confirmer son affection sur Twitter en avril dernier.