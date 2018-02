VIDEO. Etats-Unis : Donald Trump veut son défilé du 14 juillet

Il n'y a pas encore de date, ni de lieu mais Donald Trump l'a affirmé : il veut organiser un défilé militaire. "Il y a eu un effet 14 juillet", explique Agnès Vahramian, correspondante à Washington. Le président Américain imagine déjà une grande marche entre le Capitole et la Maison Blanche ou encore des avions survolant Washingon et New York. "Cette idée rejoint la politique de Donald Trump qui veut donner la priorité à la défense nationale", poursuit la correspondante.

Mais le projet ne fait pas l'unanimité. "Les Américains ont l'amour du drapeau, des troupes miliaitres mais pas celui des défilés", conclu Agnès Vahramian.