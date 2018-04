VIDEO - Emmanuel Macron: \"Donald Trump sait ce qu’il veut\"

Trois jours de visite. Pendant ce laps de temps, il s’en est passé des choses entre le président français et l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump. Emmanuel Macron a fait le bilan de cette visite auprès de Brut.

Une relation de travail avec Trump

"Il sait ce qu’il veut". Pour Emmanuel Macron, le 45e président des Etats-Unis est, certes, quelqu’un de déterminé mais surtout quelqu’un avec qui il peut travailler. Les deux hommes ne sont pas d’accord sur certains dossiers mais ces divergences arriveraient toujours à être dépassées si on en croit le chef d’état.

En effet, les deux hommes entretiendraient même une relation "chaleureuse". Une relation qui remonte à juin 2017, première fois où ils se sont rencontrés. Depuis ce jour, Emmanuel Macron est convaincu que travailler avec Trump est "la meilleure option". D’ailleurs, le président ne fait pas grand cas des personnes qui, en Europe, "ne comprennent pas automatiquement ses décisions".

Des progrès sur les dossiers sensibles

Le président l’assure, sa visite n’avait pas pour seul but les négociations au sujet de l’Iran. Pourtant, Il est sûr que les deux pays "peuvent jouer un rôle décisif en Iran, en Syrie et sur d’autres problématiques, ainsi que sur [leurs] échanges commerciaux.". Une raison qui l’a probablement motivé à essayer de faire en sorte que les Etats-Unis ne se retirent pas des Accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Des accords signés par la France et les Etats-Unis, qui pourraient apporter des "solutions concernant les armes nucléaires pour l’après 2025, sur le contrôle du régime iranien dans la région ainsi qu’une discussion très complète sur les missiles balistiques", d’après le président.

Concernant le dossier syrien, Emmanuel Macron se félicite également de l’avancée des discussions. Il aurait réussi à convaincre Donald Trump d’inclure la Syrie dans le dialogue sur la situation actuelle du pays. De plus, il aurait été décidé de ne pas rester dans la région en cas de victoire contre DAESH.