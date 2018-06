VIDEO. "Je veux que ma tatie vienne" : le déchirant enregistrement d'enfants de migrants séparés de leurs parents aux Etats-Unis

Le site d'investigation ProPublica a obtenu des enregistrements audio de l'intérieur d'un service des douanes.

C'est un document à fendre le cœur. Le site d'investigation ProPublica a obtenu des enregistrements de l'intérieur d'un service des douanes, à la frontière américaine. On y entend des enfants pleurer et réclamer leur "papa" et "leur maman". Ils sont originaires d'Amérique centrale et ont été séparés de leurs parents qui cherchaient à immigrer aux Etats-Unis. Un des enregistrements, sous-titré en français, est diffusé par Loopsider.

Écoutez cet enregistrement audio d'enfants séparés de leurs parents à la frontière des États-Unis. Un document indispensable et déchirant que le site d’investigation ProPublica a obtenu clandestinement. pic.twitter.com/yd5I1AG7wI — Loopsider (@Loopsidernews) 19 juin 2018

"Eh bien, nous avons un orchestre ici (...) Ce qui manque, c'est un chef d'orchestre", ironise un agent frontalier au milieu des sanglots. Puis la voix d'une petite fille salvadorienne de 6 ans, selon ProPublica, désespérée mais déterminée, se fait entendre. Elle plaide à plusieurs reprises pour que quelqu'un appelle sa tante. Elle dit connaître son numéro de téléphone, pour qu'elle vienne la chercher.

Près de 2 000 enfants séparés de leurs parents

L'administration Trump est la cible de vives critiques de la part d'associations de défense des droits, des démocrates et même de certains républicains pour avoir séparé près de 2 000 enfants de leurs parents à la frontière mexicaine, une stratégie visant à dissuader l'immigration illégale. Donald Trump a répété lundi 19 juin que les Etats-Unis ne seraient pas un "camp de migrants" et il a de nouveau accusé les démocrates de ne pas accepter de négocier un texte de loi sur l'immigration.

Voici l'enregistrement intégral, sous-titré en anglais :