VIDEO. Donald Trump accueilli par les grondements du public lors d'un combat de MMA à New York

Six jours après les sifflets récoltés dans un stade de base-ball, Donald Trump a été hué, samedi 2 novembre, par des spectateurs lors d'une soirée de combats combats d'arts martiaux mixtes (MMA), à New York. A 22 heures (heure locale), lorsque le président américain a fait son entrée dans le célèbre Madison Square Garden, il a provoqué une vive réaction du public.

That sound you hear is @realDonaldTrump getting booed at #UFC244 pic.twitter.com/oklkQzGMpk

"Nous nous serions amusés davantage s'il n'avait pas été là", a déclaré à l'AFP Anna Torres, 50 ans, qui avec son compagnon a copieusement conspué le locataire de la Maison Blanche. Certains manifestants portaient des pancartes où l'on pouvait notamment lire à l'adresse du président et de son vice-président : "Trump-Pence, dehors maintenant!".

Mais d'autres personnes dans le public ont désapprouvé cette hostilité. "C'est un manque de respect, parce qu'il est notre président", a déclaré Nico Ferranti, 30 ans, pas surpris de voir Donald Trump se déplacer pour cet événement sportif. "Il est de New York et il aime ce genre de choses", a-t-il fait observer.

D'autres personnes affirment au contraire que le président américain n'a pas été hué, mais salué. C'est le cas de Tara LaRosa, une combattante de MMA pro-Trump, qui estime que le grondement du public lors de l'arrivée du dirigeant américain était une "réaction positive".

#NEW: Pres. Trump arrives at Madison Square Garden to a positive reaction from the crowd ahead of #UFC244 . pic.twitter.com/OIz8R8IkRu