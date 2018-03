VIDEO. Donald Trump a 1 an et il est afghan

Le troisième enfant de Jamila et Sayed Assadullah a un prénom peu commun pour un Afghan : Donald Trump. Il est né dans le district de Shahristan, dans la province centrale de Deykandi (Afghanistan), le 3 septembre 2016. C'était quelques jours avant que son homonyme américain ne participe à son premier débat présidentiel face à Hillary Clinton, le 26 septembre 2016.

Né avec les cheveux blonds

Ce choix de prénom n'est évidemment pas un hasard. Sayed Assadullah est un admirateur de l'homme d'affaires new-yorkais, dont il a lu les livres et vu les émissions. "Bon politicien" et "bon écrivain", selon le père du petit Donald Trump, le businessman incarne pour lui la réussite. Prénommer son fils ainsi, c'était donc lui donner toutes les chances de succès. Et les cheveux blonds que le bébé arborait à la naissance ont fini de convaincre ses parents qu'ils avaient fait le bon choix.

Mais cette décision n'a pas été sans conséquences, comme le raconte le New York Times (en anglais). La famille de Sayed Assadullah lui a reproché d'avoir donné un prénom étranger à son fils. Colère et moqueries ont poussé les parents du petit Donald Trump à partir vivre loin de leur famille, à Kaboul. L'administration a également raillé le père quand il est venu déclarer son fils. Puis l'a menacé de l'envoyer à l'agence de renseignement afghane afin d'être interrogé. Certains l'ont même accusé d'avoir choisi ce prénom afin d'attirer l'attention, voire d'obtenir l'asile dans un autre pays.