VIDEO. De son rôle dans \"The Handmaid\'s Tale\" à son combat féministe, Elisabeth Moss raconte

"Il y avait ce costume que je portais et le fait qu'il soit utilisé pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'une série télé, c'est vraiment très beau."

Ce costume rouge, c'est celui qu'Elisabeth Moss porte dans la série "The Handmaid's Tale", adaptée du roman "La Servante écarlate" de Margaret Atwood. Elle y incarne une femme réduite à l'esclavage sexuel et violée chaque mois par son maître dans un seul but : enfanter. Pour elle, ce rôle a dépassé la fiction et l'a menée à s'engager. Partout dans le monde, l'uniforme est en effet devenu un symbole de la lutte pour le droit à l'avortement."C'est censé être un livre de fiction et tous les jours, ça nous semble plus proche de notre réalité à cause de Trump et de la façon dont il amoindrit les droits des femmes", fait valoir Elisabeth Moss.

Des endroits comme Planned Parenthood, offrent tellement de soins de santé aux femmes qui ne peuvent pas se les payer, tellement de conseils, de consultations. Elisabeth Moss à Brut.

En 2019, avec d'autres membres du casting de la série, elle participe à une campagne pour Planned Parenthood, l'équivalent américain du Planning familial, qui offre notamment aux femmes un meilleur accès à l'avortement.

Aujourd'hui, dans le film "Invisible Man", Elisabeth Moss poursuit son combat féministe en incarnant une femme considérée folle car traquée et violentée par un homme que personne ne peut voir. "Il y a cette analogie très intéressante avec une femme qui dit quelque chose mais n'est pas crue ou sa voix qui n'est pas entendue ou le fait qu'elle soit forcée à se taire", conclut l'actrice.

"Invisible Man" est actuellement en salles dans toute la France.