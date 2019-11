VIDEO. Ancien ami de Donald Trump, il veut désormais être son adversaire… Qui est Michael Bloomberg ?

Il fait partie des dix hommes les plus riches de la planète. Il a été maire républicain de New York. Michael Bloomberg est désormais candidat démocrate à la Maison Blanche. Il naît en 1942 à Boston dans une famille de la classe moyenne, originaire de Biélorussie. Il fait de brillantes études d'ingénieur avant d'intégrer la prestigieuse Université Harvard. En 1973, il devient associé dans la banque d'affaires Salomon Brothers. À 39 ans, grâce aux 10 millions de dollars qu'il reçoit après son licenciement de Salomon Brothers, il crée Bloomberg LP, une société d'informations financières.

Favorable au droit à l'avortement

En 1990, il fonde une agence de presse qui porte son nom. À 59 ans, il succède à Rudolph Giuliani à la mairie de New York. Alors membre du parti républicain, il se distingue en étant favorable au droit à l'avortement. Il défend également le contrôle des armes à feu. Philanthrope, il finance plusieurs causes comme l'ouverture de l'éducation aux plus démunis ou encore la lutte anti-tabac, dénonçant les "pratiques trompeuses" de l'industrie du tabac. Mais son principal combat est la préservation de l'environnement. En 2007, il crée le programme PlaNYC 2030 qui vise à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Pour son 3ème mandat de maire de New York, il se présente sans étiquette et non sous les couleurs du Parti républicain. En 12 ans à la tête de la ville, il a investi personnellement 650 millions de dollars, dont 263 millions de dons à des associations. Il a également renoncé à son salaire, se versant seulement un dollar symbolique par an.

À 74 ans, en 2016, il renonce à se présenter à l'élection présidentielle américaine et décide de soutenir Hillary Clinton. Le 24 novembre 2019, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle.