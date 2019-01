Venezuela : l'opposition défile pour obtenir le soutien de l'armée

"Nicolas Maduro, usurpateur !" Des manifestants vénézuéliens défilant à Caracas mercredi 30 janvier fustigent le président du pays. Par milliers, ils sont venus soutenir Juan Guaido, le chef de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président par intérim. L'opposition à Nicolas Maduro demande à l'armée de se rebeller. Pour eux, Nicolas Maduro n'est plus légitime. "Nous voulons des élections libres et décentes, nous les méritons", expliquent Maribel Quevada et Maciel Trejo, des supportrices de Juan Guaido.

Vers des élections législatives anticipées ?

Des manifestations soutenues par la France et cinq pays européens. Donald Trump a reconnu Juan Guaido comme président du Venezuela. "Ce sont de grandes protestations à travers le Venezuela contre Maduro. La lutte pour la liberté a commencé", a déclaré le président américain sur Twitter. Affaibli, Nicolas Maduro montre qu'il a le soutien de l'armée en marchant devant ses troupes. Le président accepte le principe d'élections législatives anticipées, mais pas de présidentielle avant la fin de son mandat en 2025.

