Un ex-employé de Twitter reconnaît avoir désactivé le compte de Trump

C'est lui qui serait à l'origine, le 2 novembre, de la désactivation momentanée du compte Twitter de Donald Trump. Dans un entretien au site américain Techcrunch, Bahtiyar Duysak, un jeune Allemand d'une vingtaine d'années, se présente comme l'ancien employé de Twitter responsable de cette suspension.

Twitter avait annoncé le 2 novembre que le compte de Donald Trump avait été désactivé pendant onze minutes par un employé dont c'était le dernier jour de travail, sans préciser son identité.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.