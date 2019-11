Un ex-conseiller de Trump accuse la Maison Blanche de l'avoir privé de Twitter

Privé de tweets pendant près de trois mois ? L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, accuse la Maison Blanche de l'avoir empêché d'accéder à son compte Twitter depuis son limogeage début septembre.

"Depuis ma démission en tant que conseiller à la sécurité nationale, la Maison Blanche a refusé de me redonner accès à mon compte Twitter personnel. Par peur de ce que je pourrais dire ?", a-t-il écrit sur Twitter, vendredi 22 novembre. Il n'y avait rien publié depuis le 10 septembre, jour où le président américain avait annoncé son limogeage. "Pour ceux qui pensaient que je me cachais, désolé de vous décevoir", a-t-il ajouté.

Re: speaking up -- since resigning as National Security Advisor, the @WhiteHouse refused to return access to my personal Twitter account. Out of fear of what I may say? To those who speculated I went into hiding, I’m sorry to disappoint!