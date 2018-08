Trump veut créer une armée de l’espace

La guerre des étoiles continue pour les Américains. Le président Donald Trump a annoncé vouloir créer une armée spéciale capable de gagner la bataille du ciel. Dans une allocution devant les militaires, le vice-président américain, Mike Spence, a dressé les grands traits de ce projet. "Aujourd’hui, d’autres nations essayent de perturber notre matériel spatial, et contestent la suprématie américaine comme jamais auparavant", a-t-il déclaré. Si les pays ne sont pas visés explicitement, la présidence parle évidemment de la Russie et de la Chine.



Les démocrates contre

Ces deux pays sont en effet accusés de détenir des lasers et missiles capables de détruire les satellites américains. Mais cette armée de l’espace est encore loin de voir le jour. S’il veut un jour exister, ce projet doit être adopté par le Congrès. Or, les démocrates sont contre. En cause, son coût faramineux estimé à plus de huit milliards de dollars. Le ministre de la Défense n’est pas non plus convaincu. Il préfère l’élaboration d’un nouveau commandement à la création d’une nouvelle branche militaire.

