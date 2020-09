TikTok porte plainte contre les sanctions de l'administration Trump

Ces sanctions ont été prises "pour des raisons politiques" et non en raison d'une quelconque menace pour la sécurité du pays, estiment le réseau social et sa maison mère dans une plainte déposée vendredi auprès d'un tribunal de Washington.

Le logo de TikTok est affiché à l'extérieur d'un bureau à Culver City, en Californie (Etats-Unis), le 27 août 2020. (MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)