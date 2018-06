Taxes : Trump met ses menaces à exécution

Jusqu’au bout, ils ont tenté de convaincre Washington de les épargner, mais le couperet est tombé jeudi 31 mai dans l’après-midi. Les États-Unis imposent aux Européens une taxe de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est entré dans une colère froide.

L’Union européenne va exercer des représailles

En représailles, l’Union européenne va taxer plus de 300 produits américains : des jeans aux motos, en passant par les jus d’orange de Floride ou les cigares. Ces mesures et contre-mesures affecteront l’économie européenne. La surcapacité de production de la Chine en acier, qui pénalise notamment les Américains, a poussé Washington à vouloir sauvegarder ses industries au détriment de ses alliés historiques. Paris dénonce la "loi de la jungle". Du côté des Européens, on affirme ne pas être dans une logique d’escalade, mais les conséquences de la décision de Donald Trump ont été tirées.

Le JT

Les autres sujets du JT