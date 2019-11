Taxe Gafa : les 27 entreprises ciblées passent à la caisse

Les géants du web devront verser leur première taxe Gafa entre lundi 25 novembre et dimanche 1er décembre. Selon les informations de franceinfo, 27 entreprises sont concernées, celles qui réalisent au moins 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et 750 millions d'euros dans le monde. Mais certaines sociétés ne sauraient pas quel montant inscrire sur le chèque, car la taxe ne concerne qu'une partie du chiffre d'affaires. Parmi les entreprises ciblées, une seule est française et beaucoup sont des géants américains.

Des mesures de rétorsion américaine

Donald Trump prépare sa riposte et de nouvelles sanctions contre la France pourraient être annoncées dès lundi 2 décembre. Une décision injuste pour Bercy, car la taxe française va bientôt disparaître au profit d'une taxe mondiale. Ce dispositif sur les Gafa devrait rapporter 400 millions d'euros dans les caisses de l'État.

