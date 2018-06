"Soyons sérieux et digne de nos peuples" : la réaction cinglante de l’Élysée à la volte-face de Trump lors du sommet du G7

Le président américain a créé la surprise dans la nuit de samedi à dimanche en retirant son soutien au communiqué commun obtenu dans la douleur. "Nous nous engageons, et nous tenons", a fait savoir la présidence française.

"La coopération internationale ne peut dépendre des colères et des petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples", a commenté l'Élysée dimanche 10 juin auprès de franceinfo, après la volte-face de Donald Trump quelques heures après la fin du sommet du G7. "Nous nous engageons, et nous tenons", a fait savoir la présidence française, visiblement échaudée par le comportement du président américain.

"On a passé deux jours à avoir un texte et des engagements. Nous nous y tenons. Et quiconque les quitterait le dos retourné montre son incohérence et son inconsistance", a ajouté l'Élysée, qui a précisé que "la France et l'Europe maintiennent leur soutien" au communiqué commun du G7, "tout comme nous l'espérons l'ensemble des signataires".

Le président américain a créé la surprise dans la nuit de samedi à dimanche en retirant, d'un tweet rageur envoyé depuis son avion, son soutien au communiqué commun obtenu dans la douleur, rejetant la faute sur des propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau qu'il a qualifié de "très malhonnête".