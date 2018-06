Sommet Trump-Kim : un accord concluant ?

Que faut-il retenir de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un ? L'accord sur la dénucléarisation est-il fiable ? "Il faut être très prudent par rapport aux annonces qui ont été faites ce matin, explique notre envoyé spécial Jacques Cardoze. Le processus de dénucléarisation prendra beaucoup de temps, plusieurs années. Donald Trump parle d'une période de dix à quinze ans et refuse de donner plus de précisions. Il manque deux termes chers aux Américains dans l'accord final : la dénucléarisation 'irréversible' de la Corée du Nord et la question de 'l'agenda'".

Une victoire politique pour Donald Trump ?

Le président américain semble avoir tout fait pour soigner son homologue nord-coréen. Notre journaliste poursuit : "Sur ces questions, Donald Trump soigne Kim Jong-un et ne veut surtout pas le froisser, il reste une porte de sortie à la Corée du Nord. Cela reste un pari, même si c'est un sacré succès politique pour le président américain, qui va pouvoir rentrer à Washington avec une vraie feuille de route et une promesse de paix pour le monde."

