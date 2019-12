Sommet de l'Otan : le ton monte entre Emmanuel Macron et Donald Trump

La journaliste de Franceinfo, Anne Bourse, est en direct de Londres (Royaume-Uni) où se tient un sommet de l'Otan. Dans la matinée du mardi 3 décembre, le ton est monté entre le président de la République française, Emmanuel Macron, et son homologue américain, Donald Trump. "Le président américain a déclaré qu'il juge les propos d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'Otan insultant", explique la journaliste. Et d'ajouter que Donald Trump "parle d'un jugement très méchant". Il a été par ailleurs surpris par cette déclaration d'Emmanuel Macron.

Des propos également mal reçus par la Turquie

Pour la journaliste, c'est certain, les deux hommes pourront s'expliquer lors d'un entretien en tête-à-tête, programmé mardi 3 décembre après-midi. Les propos d'Emmanuel Macron ont été également très mal reçus en Turquie. "C'est l'autre front pour Emmanuel Macron, décrit Anne Bourse. Les relations entre Paris et Ankara sont au plus mal après l'intervention turque en Syrie".