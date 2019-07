"Si vous n'êtes pas heureuses ici, vous pouvez partir !" : accusé de racisme, Trump maintient ses propos sur quatre élues démocrates

Les critiques n'ont pas dissuadé Donald Trump, bien au contraire : le président des Etats-Unis a maintenu ses propos à l'encontre de quatre élues démocrates issues des minorités. "Si vous n'êtes pas heureuses ici, vous pouvez partir !", a-t-il lancé lundi 15 juillet depuis la Maison Blanche, avant de réitérer son propos sur Twitter. Dimanche, sur Twitter, il les avait appelées à "retourner dans [les] endroits (...) dont elles viennent".

"Ce groupe de quatre personnes (...), elles se plaignent constamment", a insisté Donald Trump lundi. "Ce sont des gens qui haïssent notre pays. Elles lui vouent une haine viscérale. (...) Elles peuvent partir si elles veulent".

Interrogée par une journaliste sur le fait que ses tweets sur les origines de ces quatre élues aient été jugés racistes, Donald Trump ne les a pas reniés : "Cela ne me dérange pas car beaucoup de gens sont d'accord avec moi", a-t-il répondu, tout en contestant toute connotation raciste.

"Nous ne serons jamais un pays socialiste ou communiste", a insisté Donald Trump quelques heures plus tard dans une nouvelle série de tweets, accusant ses cibles d'être "anti-Israël, pro al-Qaïda", d'avoir tenu des propos ambigus sur le 11 septembre et de vouloir ouvrir les frontières des Etats-Unis.

We will never be a Socialist or Communist Country. IF YOU ARE NOT HAPPY HERE, YOU CAN LEAVE! It is your choice, and your choice alone. This is about love for America. Certain people HATE our Country....