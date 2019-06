Rencontre Trump-Kim : quelles avancées sur le dossier nucléaire ?

La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-Un en territoire nord-coréen est un coup d'éclat médiatique et hautement symbolique, même s’il pourrait être suivi de contreparties sur le plan politique. "Certes Donald Trump et le dirigeant nord-coréen ont franchi un pas inédit très symbolique, mais avec quelles contreparties puisque Kim Jong-un n'a pas effectué la moindre avancée sur le dossier nucléaire. Malgré tout pour Donald Trump tout l'enjeu est de présenter ce pas comme une victoire", détaille la journaliste Anne-Charlotte Hinet.

Une reprise des négociations d'ici deux à trois semaines

"Il vient de rentrer en campagne et veut apparaître comme celui qui réussit là ou tous ses prédécesseurs ont échoué en obtenant une reprise des négociations avec Pyongyang d'ici deux à trois semaines.Ses détracteurs les plus virulents dans la presse américaine doivent bien admettre que cette technique aussi improbable soit elle pourrait peut-être finir par donner des résultats", conclut la journaliste.

