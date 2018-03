Rencontre Trump/Kim Jong-un : comment est accueilli ce rapprochement au niveau international ?

Après l’annonce d'une future rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, tout le monde espère un apaisement des relations diplomatiques entre les deux pays, à commencer par le président sud-coréen. "Moon Jae-in se disait ce vendredi 9 mars étonné et parlait de 'quasi-miracle'. Il faut dire que c'est l'un des architectes du rapprochement avec la Corée du Nord qui l'avait invité aux Jeux olympiques d'hiver le mois dernier", explique Arnauld Miguet en direct de Pékin (Chine).

Les Japonais sont plus sceptiques

Pour Pékin, les choses vont dans la bonne direction, mais la route sera longue. "Pékin a toujours prôné le dialogue et la diplomatie. En revanche, les Japonais sont beaucoup plus sceptiques. Le Premier ministre Shinzō Abe a demandé aux États-Unis de maintenir une pression 'maximale' sur la Corée du Nord. Il y a trois mois à peine, un missile nord-coréen passait juste au-dessus de leur tête. Toute la question est de savoir si on peut faire confiance à Kim Jong-un qui se transforme en chantre de la paix après avoir joué avec l'arme nucléaire. Pyongyang a rarement tenu ses promesses", conclut le journaliste.

