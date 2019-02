Qui est Joshua Trump, le petit garçon qui s'est endormi lors du discours de Donald Trump ?

Son nom est Joshua Trump. Il a 11 ans et aucun lien de parenté avec Donald, le président des États-Unis. En revanche, à cause de son nom de famille, il a été victime de harcèlement scolaire au point que ses parents l'ont retiré de son école. "Quand les professeurs faisaient l'appel et disaient 'Joshua Trump, es-tu là ?', tous les autres se moquaient de moi", explique le jeune garçon.

Symbole de la campagne de Melania Trump

Dans le cadre de sa campagne contre le harcèlement des plus jeunes, Melania Trump a donc invité Joshua à assister à un discours du président américain Donald Trump. Mais le jeune homme, bien que placé au premier rang, s'est endormi pendant que son célèbre homonyme parlait devant le micro. L'image a fait le tour des réseaux sociaux, tournée en dérision par les détracteurs de Donald Trump.

