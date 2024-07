Présidentielle américaine 2024 : après la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé, Donald Trump plus populaire que jamais

C'est une image dont tout le monde va parler pendant quatre jours dans les couloirs et les salles de conférence de la convention républicaine : celle de Donald Trump, l'oreille et la joue en sang, le poing rageur dressé vers le ciel. Une photo déjà imprimée sur des t-shirts et des mugs... À Milwaukee, dans le Wisconsin, c’est l’ultime étape pour devenir le candidat officiel de son parti à la présidence des États-Unis : la Convention républicaine s’ouvre ce lundi 15 juillet .

Quatre jours de réunions pour désigner officiellement Donald Trump comme le candidat du parti Républicain à la présidentielle de novembre. Le rendez-vous s'ouvre seulement 36 heures après la tentative d’assassinat sur l’ancien président... qui tire déjà profit de cette tentative d'assassinat.

De l'argent et des votes

Ainsi, pour le candidat, plus médiatique que jamais, il y a d'abord un profit sonnant et trébuchant. L'argent, c'est le nerf d'une campagne présidentielle aux États-Unis et Trump le sait mieux que personne. Aussi étonnant que cela paraisse, le millionnaire engrange les millions de dollars dès qu'il est malmené : aussi bien qu'il est inculpé voire condamné par la justice, et désormais blessé par balle, Donald Trump est supporté par ses troupes qui lui versent de l'argent sous forme de dons.

Et puis, surtout, l'ancien locataire de la Maison Blanche fait aussi carton plein dans les urnes également. Du moins, c'est en tout cas ce qu'espère son équipe de campagne. Celle-ci retourne les accusations de violence contre son adversaire démocrate et elle appelle à une enquête rapide et impartiale pour faire la lumière sur ce qui a conduit à ce que les trumpistes considèrent déjà comme un "miracle" : leur star touchée, mais debout l'instant d'après... En face, Joe Biden, lui, lutte pour faire oublier à la fois son âge et ses absences.

Une séquence très favorable pour Donald Trump

Si, à un peu moins de quatre mois de la présidentielle, il peut se passer encore beaucoup de choses, l'impression est claire ces dernières heures : si l'élection avait lieu demain, Donald Trump l'emporterait. Les planètes semblent d'ailleurs s'aligner pour le candidat : au cours des trois dernières semaines, la Cour suprême lui a reconnu une forme d'immunité présidentielle pour l'assaut du Capitole, sa peine dans le procès Stormy Daniels a été reportée au mois de septembre et on a complètement oublié qu'il avait dit une trentaine de mensonges pendant le débat face à Joe Biden, tellement le démocrate s'est enfoncé dans ses lapsus et ses phrases sans fin.

Et en guise d'apothéose, le "survivant" du samedi 13 juillet au soir va devenir officiellement devant toute la galaxie trumpiste, réunie à Milwaukee, le candidat du Parti républicain à la présidence. Or, pour la troisième fois en huit ans, jamais Donald Trump n'a semblé aussi fort.