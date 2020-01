Photo Hebdo : l'actualité de la semaine en images

Ils ont l'habitude de lutter contre le feu. Mais mardi 28 janvier, les pompiers ont manifesté leur désespoir par les flammes. Au cours d'une manifestation, ils se sont immolés symboliquement, protégés par leurs collègues comme l'attestent des clichés pris par les photographes présents. Ils étaient dans la rue pour dénoncer le manque de reconnaissance de leur profession.

Le désarroi des fans de Kobe Bryant

Outre-Atlantique, les fans de Kobe Bryant se sont recueillis. Ils n'en finissent plus de pleurer leur idole décédée dimanche 26 janvier lors d'un accident d'hélicoptère. Les fans ont improvisé un mémorial aux couleurs des Lakers, le club de leur idole. Désormais, plus aucun basketteur de l'équipe ne portera le numéro 24. Sur une troisième photo on voit une barrière séparant le Mexique des États-Unis s'effondrer. Et pourtant, c'était un mur supposé infranchissable voulu par Donald Trump. Mais un gros coup de vent l'a fait tomber. Mercredi 29 janvier, des ouvriers sont venus redresser l'ouvrage.