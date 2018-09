ONU : Macron attaque Trump à New York

Donald Trump et Emmanuel Macron ont des visions du monde à l'opposé l'une de l'autre. Le président américain a défendu mardi 25 septembre à l'ONU son slogan "America First" et le protectionnisme qu'il a instauré. Deux heures plus tard, Emmanuel Macron monte à la tribune à New York.

Trump le 11 novembre en France

Sur l'environnement, il attaque Donald Trump sur son propre terrain avec une menace sans précédent : "Il y a urgence. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris", accord que l'administration Trump a dénoncé en 2017.

Le président français s'emporte ensuite, et toujours sans le nommer, il livre une violente charge contre le repli sur soi des États-Unis. Donald Trump est attendu en France pour les commémorations du 11-Novembre dans une ambiance toujours tendue.