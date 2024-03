"On a besoin de quelqu’un de compétent pour revenir aux commandes" : au Texas, ces électeurs de Donald Trump "soulagés et enthousiastes" après le "Super Tuesday"

Il y a encore du monde dans ce bar 100% républicain nommé "The Angry Elephant", "l'éléphant en colère", en référence au symbole du parti republicain. Mais ici, au Texas, pas de colère, mais plutôt de la joie : Donald Trump est quasiment assuré d'un match retour avec Joe Biden après sa victoire triomphale lors des primaires du "Super Tuesday" face à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley. L'ancien président, candidat à l'élection de novembre, a raflé presque tous les Etats en jeu lors de cette grande journée électorale. Parmi eux la Californie, la Caroline du Nord et le Texas.

Kathy, casquette "Make America Great Again" sur la tête n'est pas du tout surprise des résultats : "Pas du tout ! Vous pensiez vraiment qu’on pouvait attendre un autre résultat ? C’est la meilleure chose qui pouvait arriver. Vu ce qu’il s’est passé ici aux Etats-Unis, pendant les quatre dernières années, on avait besoin de quelqu’un de compétent pour revenir aux commandes et faire ce qu’il a à faire !", triomphe-t-elle.

"Son temps viendra peut-être... après celui de Trump"

John, lui, a passé la soirée avec sa femme Gay, les yeux rivés sur leurs téléphones et sur les nombreux écrans retransmettant les résultats en direct. Il se dit heureux de voir l’ancien président, "plus expérimenté" dit-il, largement devancer Nikki Haley au Texas : "Oui, je suis soulagé et enthousiaste. Quand vous voyez ce qu’il a mis en place pour aider les Etats-Unis et les Américains, c’est évident. Elle pourrait être bien pour le pays, mais je suis fatigué d’avoir une politicienne en campagne. Son temps viendra peut-être... après celui de Trump".

Tous les électeurs interrogés ici, au Texas, l'assurent : ils ont soutenu l’ancien président en raison de sa rhétorique très anti-migrants. Danny, tout sourire, se projette déjà vers l’élection de novembre. Et attend le duel Trump contre Biden : "Trump le battra largement ! Il tient ses promesses, lui. On a besoin d’avoir ce mur à la frontière. Ça devient ridicule, combien de millions de gens sont déjà arrivés ici ? On a besoin de quelqu’un comme Trump. À son époque, ils réglaient les problèmes, pour que notre pays soit en sécurité", plaide-t-il.

Comme un écho à ses paroles et sous les applaudissements, Donald Trump est apparu en fin de soirée sur les écrans géants. Saluant une soirée "formidable", le candidat a immédiatement porté quelques coups à son rival Biden, attaquant en premier lieu son bilan sur la frontière.