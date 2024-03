Infographie Présidentielle américaine 2024 : visualisez l'avance de Donald Trump sur Nikki Haley aux primaires du Parti républicain

Pour obtenir l'investiture, un candidat doit récolter les voix d'une majorité de délégués lors de la convention nationale en juillet. Soit au moins 1 215 votes.

Qui sera le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine ? Les résultats du "Super Tuesday", mardi 5 mars, laissent peu de doute. Donald Trump et Nikki Haley sont les seules personnalités encore en lice pour obtenir l'investiture des conservateurs, déterminée à l'issue des primaires organisées entre janvier et juin dans 50 Etats, le district de Columbia (où se trouve la capitale, Washington) et cinq autres territoires (Porto Rico, Guam, les Iles Vierges, les Iles Mariannes et les Samoa américaines). Le milliardaire devance désormais très largement sa rivale, avec 751 voix de délégués contre 62 pour Nikki Haley, selon le décompte de l'agence AP à 6h30.

Pour décrocher l'investiture, un candidat doit obtenir les voix d'une majorité de délégués lors de la convention nationale du Parti républicain, qui aura lieu à Milwaukee (Wisconsin) du 15 au 18 juillet. Au total, 2 429 délégués seront appelés à voter cette année. Pour être officiellement nommé candidat des républicains pour l'élection présidentielle de novembre prochain, Donald Trump doit donc atteindre le seuil des 1 215 voix. Selon son équipe, il pourrait y parvenir dès la mi-mars.

L'ex-président, en tête des intentions de vote selon l'agrégateur de sondages du site FiveThirtyEight, est donc presque certain d'être investi en juillet, malgré des inculpations dans plusieurs affaires qui seront jugées cette année. Il espère affronter Joe Biden lors du scrutin du 5 novembre, et rejouer ainsi l'affiche de 2020. Le démocrate, qui a remporté l'élection il y a quatre ans, est pour sa part quasiment assuré d'obtenir l'investiture de son parti.