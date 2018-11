Ohio, l'Etat qui embauche

C'est un nouveau boom économique pour les entreprises de l'Ohio. Ici le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 1990.



Jarod WENRICK, Propriétaire, Emballage à valeur ajoutée



« Je pense qu'en raison de la vigueur de l'économie américaine et de la vigueur du dollar, les États-Unis sont l'un des leaders du secteur manufacturier. "





La politique de Donald Trump a séduit l'Ohio, qui bat aujourd'hui tous les records en matière de création d'emploi. La Glenny Glass Company a signé 25 embauches en 2 ans. Son patron affirme payer 10 / cent d'impots de moins que sous Obama…

Braxton SMITH, président, The Glenny Glass Company

«Avant l'administration Trump … sous Obama, on se développait mais à un rythme assez lent, plus ou moins 2 / cent. Aujourd'hui le secteur de la construction explose et ça a des répercutions positives sur le secteur du verre. "



Les Etats-Unis connaissent leur croissance la plus forte depuis 13 ans. Et en allégeant la fiscalité des PME, l'administration Trump agit directement sur le chômage … un atout redoutable en période électorale.