Macron est "l'élu du coeur" de Trump selon Laure Mandeville

"Donald Trump aime les gagnants, et Emmanuel Macron a gagné la présidentielle française d'une manière tout à fait surprenante, en surgissant un peu comme lui de manière inattendue dans le paysage politique", explique Laure Mandeville pour expliquer la nature des relations entre les deux présidents. "Macron est devenu l'élu de son coeur, il lui écrit beaucoup, il lui envoie des petits mots", ajoute la journaliste.

Deux dirigeants réalistes

Pour Laure Mandeville, "il y a des divergences évidentes, non seulement dans le style et dans l'apparence, mais aussi dans la vision du monde. Trump est quelqu'un qui défend avant tout la Nation [...] alors que Macron se présente comme quelqu'un qui veut renforcer l'Europe en s'élevant au-dessus des intérêts nationaux". D'après la journaliste, les deux hommes ont pourtant en commun un "réalisme" quant à la situation géopolitique actuelle et à l'importance d'une bonne relation franco-américaine.

