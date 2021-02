Etats-Unis : loin de la Maison-Blanche, Donald Trump joue au golf sans renoncer à la politique

"Ses adversaires le disaient déprimé, abattu par la défaite (…) mais en fait, ce serait plutôt un esprit de revanche qui anime Donald Trump", indique Agnès Vahramian, à une heure du moment où l’ancien président américain va prendre la parole devant ses supporters à Orlando, en Floride, dimanche 28 février. "Il devrait mobiliser son parti pour la reconquête du Congrès en 2022, et la grande question qui nous intéresse : va-t-il se déclarer pour 2024 ?", résume la journaliste.

Que fait l’ancien président ?

Dans sa vie d’après, Donald Trump se consacre à sa passion, le golf. L’ex-président a pris ses quartiers dans sa propriété de Mar-a-Lago, toujours en Floride. Depuis plus d’un mois, il n’a pas quitté West Palm Beach, circulant protégé par ses gardes du corps en limousine. Banni des réseaux sociaux, silencieux, que fait-il ? "Il a cinq écrans de télévision allumés en permanence, comme toujours, et puis vous savez que c’est un gros mangeur, rien ne lui coupe l’appétit", raconte le journaliste et ami de Donald Trump, John Fredericks. À Mar-a-Lago, l’homme d’affaires n’a pas renoncé à la politique, et reçoit les membres de son parti.

