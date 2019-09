Le processus de destitution de Donald Trump a-t-il une chance d'aboutir ?

C'est une bombe qui a été lâchée par les démocrates américains mardi 24 septembre. La cheffe de la majorité à la Chambre des représentants a indiqué l'ouverture d'une enquête dans le cadre d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Une procédure qui va avoir des difficultés à aller jusqu'à son terme. "C'est un pari risqué, audacieux, de la part des démocrates", explique Agnès Vahramian depuis Washington (États-Unis).

Un Sénat loyal envers Trump

"Le processus de destitution a été conçu comme quelque chose de difficile et de long, pour que justement les politiques n'en abusent pas. Alors la trahison peut être établie, le crime peut être établi, mais à la fin, il va falloir un vote, et notamment du Sénat. Or, le Sénat est à majorité républicaine, donc très loyale vis-à-vis de Donald Trump", décrypte la journaliste. En tout cas, c'est le coup le plus dur porté à Donald Trump.

