"Le président a poussé ses attaques encore plus loin" : le patron du "New York Times" réplique à Trump sur ses accusations de "trahison"

Le patron du New York Times a dénoncé jeudi 20 juin les accusations de "trahison" formulées contre le quotidien américain par Donald Trump. Arthur Sulzberger estime qu'elles "franchissent un cap dangereux dans la campagne du président contre une presse libre et indépendante". Il n'existe "pas d'accusation plus sérieuse qu'un commandant en chef puisse porter contre une organisation de presse indépendante", écrit le journaliste, s'exprimant dans le Wall Street Journal et non dans son propre média.

Donald Trump "est passé d'une présentation erronée de nos activités à l'agression contre notre intégrité, la diabolisation de nos journalistes", ajoute le directeur de la publication du New York Times. "Le président a poussé ses attaques encore plus loin, accusant le Times d'un crime si grave qu'il est passible de mort".

Arthur Sulzberger répliquait à des commentaires twittés samedi par le président américain, accusant "ces ratés du New York Times" d'avoir commis "un acte virtuel de trahison" en publiant le même jour des informations selon lesquelles les Etats-Unis multiplient les intrusions numériques dans le réseau électrique russe. "Aussi, c'est faux !" s'est emporté Donald Trump en traitant le quotidien new-yorkais de "corrompu" et répétant ses accusations selon lesquelles les journalistes sont "les ennemis du peuple".

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!