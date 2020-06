Le chef d'état major américain regrette s'être montré avec Donald Trump lors d'une photo prise après la dispersion violente de manifestants

Voilà qui risque de ne pas plaire au locataire de la Maison Blanche. Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a publiquement regretté, jeudi 11 mai, de s'être montré en uniforme aux côtés de Donald Trump, après la dispersion brutale d'une manifestation pacifique près de la Maison Blanche, le 1er juin.

L'objectif était de libérer le champ vers l'église protestante Saint John, bâtiment emblématique tout proche, dégradé la veille, pour que Donald Trump puisse y être photographié, Bible à la main, entouré de plusieurs responsables, dont le chef d'état-major.

"Beaucoup d'entre vous ont vu les résultats de cette photo de moi sur Lafayette Square la semaine dernière, qui a provoqué un débat sur le rôle des militaires dans la société", a déclaré le général Milley dans un discours enregistré pour la remise des diplômes d'une faculté militaire.

General Mark Milley apologizes for taking part in Trump’s Bible photo op outside the White House: “I should not have been there...It was a mistake.” pic.twitter.com/h8PIunEOCP