La publication de l'emploi du temps de Donald Trump révèle de longues heures sans activité

Depuis les midterms, le président américain a consacré 60% de son temps à des activités personnelles, selon des documents révélés par le site Axios.

Que fait le président américain de ses journées ? Selon des documents publiés par le site d'investigation Axios (en anglais), la publication de l'emploi du temps "privé" de Donald Trump sur les trois dernier mois révèle de très longues heures sans la moindre activité officielle annoncée. Selon ces documents, les cinq premières heures de la journée de Donald Trump sont généralement placées sous le signe de l'"executive time", une formule vague qui laisse place à de nombreuses interprétations.

Ce lundi, comme pour la plupart des jours de la semaine dernière, l'emploi du temps officiel du président américain ne contient que deux lignes. A 11h45, le président assistait au briefing des services de renseignement et à 12h45, il déjeunait avec le vice-président. Pour l'exécutif américain, réduire cet "executive time" à du temps libre relève de la caricature. "Faire fuiter les emplois du temps est un abus de confiance honteux", a réagi Madeleine Westerhout, proche collaboratrice du locataire de la Maison Blanche. "Ce qu'ils ne montrent pas, ce sont les centaines d'appels et de rencontres auxquels Donald Trump participe tous les jours", a-t-elle ajouté sur Twitter. "Ce président travaille plus dur pour les Américains qu'aucun autre avant lui dans l'histoire récente".

"J'essaie de ne pas prévoir trop de rendez-vous, je laisse la porte de mon bureau ouverte", écrivait déjà le milliardaire dans son livre The Art of the Deal paru en 1987, cité par Les Echos. "Vous ne pouvez pas être créatif ou avoir un esprit entrepreneurial si votre emploi du temps est trop structuré. "