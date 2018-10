La famille de Prince demande à Donald Trump de ne plus diffuser ses chansons en meeting

La playlist des meetings de Donald Trump continue de rétrécir. La famille de Prince a demandé à Donald Trump de ne plus diffuser la musique du chanteur défunt lors de ses réunions publiques, a expliqué un de ses demi-frères, Omarr Baker, sur Twitter.



“The Prince Estate has never given permission to President Trump or The White House to use Prince’s songs and have requested that they cease all use immediately.”