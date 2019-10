Kim Jong-un dit avoir une relation "particulière" avec Donald Trump

C'est ce qu'a déclaré, jeudi, un haut responsable nord-coréen cité par l'agence officielle KCNA.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un considère que le président américain Donald Trump et lui ont une relation "particulière". C'est ce qu'a rapporté, jeudi 24 octobre, un haut responsable nord-coréen cité par l'agence officielle KCNA. Une sortie qui fait écho à ce qu'a déclaré récemment Donald Trump au sujet de Kim Jong-un: "Je l'aime bien. Il m'aime bien. On s'entend bien. Je le respecte. Il me respecte."

Kim Jong-un espère toujours parvenir à un accord sur le programme nucléaire nord-coréen en traitant directement avec le président des Etats-Unis, selon les spécialistes. Pyongyang chercherait ainsi à tirer profit de la relation entre les deux hommes afin d'obtenir des concessions de la part du camp américain.

Le leader nord-coréen avait déjà loué le "courage extraordinaire" du président Trump, tout en exigeant à plusieurs reprises que Washington propose une "nouvelle méthode" de négociations d'ici la fin de l'année. Mais les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord patinent depuis l'échec, en février, d'un deuxième sommet à Hanoï.