Kim Jong Un accepte de rencontrer Trump à la frontière à la frontière des deux Corées

Une invitation impromptue acceptée par Kim Jong Un. Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a accepté de rencontrer le président américain Donald Trump à la frontière intercoréenne, a annoncé le président sud-coréen, Moon Jae-in, dimanche 30 juin. Ce dernier doit participer également à l'événement.

"Les dirigeants des Etats-Unis et de la Corée du Nord vont se serrer la main pour la paix à Panmunjom, le lieu symbole de la division", a déclaré devant la presse le président Moon, lors d'une conférence de presse conjointe avec Donald Trump. "Nous allons dans la Zone démilitarisée (DMZ) et je vais rencontrer le président Kim. Je m'en réjouis beaucoup", a déclaré ensuite Donald Trump, qui avait lancé samedi une invitation de dernière minute au dirigeant nord-coréen à venir lui serrer la main et lui dire "bonjour".

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!