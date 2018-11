Ivanka Trump : des mails qui font polémique

Ivanka Trump, la fille du président, est sa meilleure alliée à la Maison Blanche. Il l'a fait monter sur scène, et lui a donné un poste de conseillère. Mais aujourd'hui, c'est par elle que le scandale arrive. Le Washington Post révèle qu'Ivanka Trump aurait envoyé des centaines de mails officiels via sa boîte personnelle. Une violation de la loi : tous les messages des membres du gouvernement doivent être envoyés via les serveurs officiels et sécurisés pour des raisons de sécurité nationale et d'archivage. L'avocat d'Ivanka Trump a reconnu les faits par communiqué : "Dans une phase de transition, Madame Trump a parfois utilisé sa messagerie privée, principalement pour des questions de logistique et d'organisation familiale".

La même erreur qu'Hillary Clinton

La plupart des juristes s'accordent pour dire que cette entorse aux règles n'est peut-être pas trop grave. Le problème c'est que Donald Trump s'était déchaîné contre une autre personne qui avait fait la même erreur, sa rivale Hillary Clinton. Il en avait même fait un thème central de sa campagne en 2016.

