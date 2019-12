Insolite : une scène avec Donald Trump effacée d'un film culte par une chaîne canadienne

Six secondes d'une scène devenues polémiques. A l'origine, le film familial Maman j'ai encore raté l'avion ! montre Donald Trump indiquer sa direction au personnage principal. Mais, à la télévision canadienne, où le célèbre film a été récemment rediffusé, le jeune acteur entre dans le même hôtel sans croiser le président américain. Effacé du petit écran, ce dernier ironise dans un tweet : "Le film ne sera plus jamais le même (je plaisante)", avant de voir dans cette coupe une mesure de représailles du Premier ministre canadien.

Le président américain crie au complot

"J'imagine que Justin T n'apprécie pas vraiment que je l'aie fait payer plus pour l'OTAN ou le commerce !". Donald Trump a-t-il été puni par Justin Trudeau ? Si les deux hommes sont en conflit, la chaine Fox News, soutien du président, parle, elle, de censure : un quasi-complot pour abimer l'image de Donald Trump. La chaine canadienne a pourtant expliqué que 8 minutes du film ont été coupées pour laisser la place à des écrans publicitaires. D'autres scènes ont donc disparu, mais, pour Donald Trump, seules ces six secondes et son égo comptent vraiment.

