Ingérence russe, dossier Stormy Daniels : de nouvelles révélations embarrassent Donald Trump

De nouvelles révélations ont été publiées, mercredi, dans l'affaire de l'ingérence russe pendant la campagne américaine et dans l'affaire Stormy Daniels, une actrice de films X qui assure avoir eu des relations sexuelles avec Donald Trump.

Le retour des affaires contrarie l'agenda de Donald Trump. Le président américain s'est heurté, mercredi 16 mai, à deux mauvaises nouvelles. L'enquête sur une rencontre entre son fils et des Russes pendant la campagne de 2016 progresse, et un nouveau document atteste que le président a bien payé son avocat, dans un remboursement potentiellement lié à l'affaire Stormy Daniels.

La rencontre entre Donald Trump Jr et une avocate russe

Une commission du Sénat américain a publié mercredi 2 000 documents provenant de son enquête sur une rencontre entre Donald Trump Jr et des Russes ayant promis des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Dans son témoignage, le fils aîné du dirigeant américain a assuré ne pas avoir parlé à son père avant cette rencontre à la Trump Tower de New York avec une avocate liée au Kremlin.

Ce rendez-vous, cinq mois avant l'élection présidentielle, a attisé les spéculations sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, accusation maintes fois démenti par le président américain. Le témoignage de Donald Trump Jr est émaillé e trous de mémoire. A 54 reprises, il a répondu "Je ne me souviens pas". Il a notamment oublié si le numéro de téléphone bloqué qu’il a joint avant et après la rencontre était celui de son père.

Donald Trump Jr avait déjà expliqué qu'il croyait l'avocate capable de fournir des renseignements compromettants sur la rivale de son père, Hillary Clinton. Il avait ensuite déclaré qu'elle n'avait finalement pas d'informations à donner, et elle-même avait nié être liée au Kremlin. De leur côté, les démocrates de la commission ont jugé que la rencontre de la Trump Tower "confirme que l'équipe de campagne de Trump était disposée à accepter l'aide de la Russie".

L'affaire Stormy Daniels

Mercredi toujours, un document officiel rendu public a fait état d'un remboursement de sommes d'au moins 100 000 dollars de Donald Trump à son avocat Michael Cohen. Si les raisons de ces remboursements du président n'ont pas été révélées, son avocat avait admis avoir déboursé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour taire une relation sexuelle présumée, niée par Donald Trump, il y a plus de dix ans.

Ces dernières semaines, le président américain a changé de version, assurant dans un premier temps ne rien savoir de cette somme versée à l'actrice de films X par son avocat personnel avant d'admettre avoir remboursé Michael Cohen le 3 mai dernier.