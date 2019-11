Etats-Unis : Donald Trump menace de priver la Californie des aides fédérales pour lutter contre les incendies

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois menacé, dimanche 3 novembre, de priver l'Etat de Californie des aides fédérales destinées à la lutte contre les incendies. La raison ? Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a critiqué la politique environnementale du chef de l'Etat.

En réponse, Donald Trump a reproché à Gavin Newsom "d'avoir fait un travail horrible en terme de gestion des forêts", reprenant des attaques déjà émises l'an dernier, alors que des feux violents avaient dévasté le nord de la Californie faisant 86 morts. "Tous les ans, c'est pareil. (...) Il vient demander des $$$ au gouvernement fédéral. C'est fini. Qu'il se prenne en main", a écrit Donald Trump sur Twitter.

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states...But our teams are working well together in.....