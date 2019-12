Gérard Araud : "L'Otan est fragilisée"

Ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019, Gérard Araud raconte ses années passées au service de la diplomatie française dans Passeport diplomatique. Quarante ans au Quai d’Orsay. Alors que l'Otan s'apprête à célébrer ses 70 ans, l'organisation ne semble plus aussi forte qu'auparavant. L'Otan est-elle fragilisée ? "Oui, je le crois", répond l'ancien ambassadeur. "Le président Trump depuis deux ans répète 'à quoi sert l'OTAN, pourquoi est-ce que les Américains devraient assurer la sécurité européenne ?'", remarque Gérard Araud qui constate que les Américains n'agissent plus alors que la périphérie de l'Europe est en flammes (Syrie, Ukraine, etc.).

Politique de l'autruche

"Les Européens sont des autruches, qui ne veulent pas qu'on les réveille, qui ne veulent pas qu'on leur dise de faire des efforts, parce qu'ils espèrent tous que, après Donald Trump, ça reviendra comme avant, les Américains feront le boulot", analyse-t-il.

Pour Gérard Araud, "Oui, Trump peut être réélu. Il a compris la colère du peuple américain. Les électeurs de Trump, ce sont les 'gilets jaunes' en France, les électeurs du Brexit en Grande-Bretagne. C'est la rébellion de 35%, 45% de nos concitoyens à travers toutes les démocraties occidentales".