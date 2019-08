G7 : quels enjeux pour le sommet ?

Dans un contexte particulièrement tendu, sur fond de guerre commerciale entre Washington et Pékin et de feux de forêt qui ravagent l’Amazonie, Emmanuel Macron a choisi la lutte contre les inégalités comme sujet principal de ce G7, qui aura lieu du 24 au 26 août à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. “Inégalités homme / femme, inégalités planétaires entre l’Occident… Voici le thème central de ce sommet”, commence Catherine Demangeat, envoyée spéciale.

Des sujets qui fâchent

Si plusieurs chefs d’Etat africains ont été conviés en ce sens, d’autres sujets majeurs seront évidemment abordés, comme la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le dossier iranien ou encore l’urgence climatique. “Conscient que ces sujets risquent de diviser les sept, Emmanuel Macron ne veut pas privilégier le consensus à tout prix et a supprimé, à cette occasion, le traditionnel communiqué commun final”, précise Catherine Demangeat. Ainsi, le président français souhaiterait privilégier les engagements à géométrie variable, y compris en dehors du G7. Aussi, l’Inde et l’Australie ont notamment été conviés à Biarritz.

Le JT

Les autres sujets du JT