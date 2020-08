G20 à Hambourg : quel rôle pour la France ?

Quel rôle peut jouer la France dans ces discussions qui s'annoncent difficiles ? "L'effet de curiosité autour du président français, comme on l'avait vu lors G7 est terminé. Toutefois Emmanuel Macron compte bien jouer sa partition (...) Le président français s'est affiché ostensiblement aux côtés de Donald Trump, en discutant décontracté", relate Anne Bourse

Angela Merkel opte pour la fermeté.

La journaliste de France 3 poursuit : "Emmanuel Macron considère qu'il faut poursuivre le dialogue sur tous les sujets malgré les tensions. C'est donc ce rôle qu'il entend endosser alors qu' Angela Merkel adopte une attitude plus ferme. Elle a confirmé que les discussions étaient très compliquées concernant le commerce et le climat. Mais si l'Allemagne et la France sont d'accord, les conseillers vont poursuivre les discussions toutes la nuit"

